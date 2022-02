"Moro vai pagar caro pela petulância", diz Stoppa

Apoie o 247

247 - O colunista e apresentador Leonardo Stoppa, em entrevista à TV 247, descreveu como “petulância” a postura do ex-juiz suspeito Sergio Moro. Mesmo diante da possibilidade de ter seus bens declarados indisponíveis e do conflito de interesses em seu cargo na Alvarez&Marsal, que administra os escombros da Odebrecht, Moro mantém sua pré-candidatura.

“Tem hoje um movimento no sentido de esclarecer à sociedade brasileira que não existe esse salvador da pátria por trás do Sergio Moro. A petulância do Sergio Moro ter aceito ser pré-candidato à Presidência da República foi muito grande. O Sergio Moro repetiu a petulância do Bolsonaro. Bolsonaro achava que ninguém sabia de tudo que ele tinha feito no passado”, disse.

>>> Procurador pede ao TCU que decrete indisponibilidade de todos os bens de Moro por sonegação de impostos

Para Stoppa, a atitude de Moro é uma afronta à inteligência dos brasileiros. “Moro subestimou demais a inteligência dos brasileiros e as instituições brasileiras”, disse.

Além disso, ao decidir ser candidato em meio a tantos escândalos, isto “é sem dúvidas fazer bundalêlê para todo cidadão brasileiro. Essa situação acaba revoltando tanto qualquer cidadão digno, que todos acabam se manifestando”.

“Moro também achou que ia poder fazer tudo o que quisesse, de uma forma muito tranquila. Ele não imaginou que a perseguição contra o ex-presidente Lula poderia se tornar uma perseguição contra ele”, disse.

