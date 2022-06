Moro vira piada nas redes ao lançar movimento lavajatista batizado com seu próprio nome

O ex-juiz declarado parcial pelo STF recebeu uma enxurrada de críticas no Twitter depois de manifestar a sua posição contrária à aliança entre Lula e Alexandre Kalil em Minas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro deve desembarcar na capital mineira na quarta-feira (8) para participar do lançamento do Movimento Organizado República e Ordem - MORO. A informação foi publicada nesta segunda-feira (6) pelo jornal O Tempo. O ex-magistrado recebeu uma enxurrada de críticas no Twitter depois de usar a rede social para manifestar a sua posição contrária à aliança entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, pré-candidato ao governo de Minas Gerais (PSD).

"Chega a ser elogio receber ataques de um político que já admitiu em debate que 'rouba, mas não pede propina' e teve a gestão investigada por superfaturamento. Lula e Kalil se merecem. Mas MG não merece nenhum dos dois. Aliás, visitarei MG nesta semana", escreveu o ex-magistrado.

Internautas não perdoaram. Um deles escreveu: "*violação da equidistância q um juiz deve ter; *orientação da acusação (=violação da imparcialidade); *grampo em escritório de adv's (verdadeira aberração); *condução coercitiva s/lastro jurídico e espetaculosa; *divulgação de sigilo no time político; *etc²".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra pessoa publicou: "Olha o Serjo Moru, aquele que no podcast flow confessou que tomou medidas que quebraram diversas empresas, e que responsabilizou as próprias por não terem tomado as medidas jurídicas corretas. Ou seja, o cara que quer ser presidente não tem condições de antever uma enorme crise".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um internauta zombou do ex-juiz. "Vai visitar MG na condição de q mesmo? Ex-juiz? Ex-ministro? Ex-pré-candidato? Ou só como um ilustre ninguém? O retrato do fracasso hahahahahaha".

*violação da equidistância q um juiz deve ter;

*orientação da acusação (=violação da imparcialidade);

*grampo em escritório de adv's (verdadeira aberração);

*condução coercitiva s/lastro jurídico e espetaculosa;

*divulgação de sigilo no time político;

*etc²



O BR ñ merece o sr. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 6, 2022

Olha o Serjo Moru, aquele que no podcast flow confessou que tomou medidas que quebraram diversas empresas, e que responsabilizou as próprias por não terem tomado as medidas jurídicas corretas. Ou seja, o cara que quer ser presidente não tem condições de antever uma enorme crise. — Marcus Aurélio (@HansCas12321052) June 6, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vai visitar MG na condição de q mesmo?

Ex-juiz? Ex-ministro? Ex-pré-candidato?

Ou só como um ilustre ninguém?

O retrato do fracasso hahahahahaha — Idiota de iniciativa (@RubackFred) June 6, 2022

Aqui em MG tu não é bem vindo JUIZECO. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 6, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE