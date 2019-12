Morre Nilcea Freire, ex-ministra de Política para as Mulheres

Morreu na noite deste sábado a ex-ministra Nilcea Freire, aos 66 anos. Durante o governo do ex-presidente Lula, ela dirigiu a pasta de Políticas para as Mulheres. A ex-ministra das Mulheres no governo Dilma Rousseff, Eleonoro Menicucci, publicou nota lamentando o falecimento de Nilcea e expressando a gratidão pelo seu trabalho: "As mulheres brasileiras só têm a agradecer tudo o que ela fez e o exemplo que nos deixa". edit

247 - A ex-ministra de Política para as Mulheres do governo Lula, Nilcea Freire, morreu neste sábado (28) aos 66 anos. Ela foi responsável pela realização da Primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que teve como um dos resultados o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

"Deixa uma lacuna na militância feminista brasileira", diz a nota divulgada pelo PT do Rio.

Nilcea foi uma ativista política e social e dedicou-se ao feminismo. Foi a primeira mulher reitora de uma universidade pública no estado do Rio de Janeiro.

Ex-militante comunista, foi ameaçada por órgãos de repressão durante a ditadura militar brasileira e viveu exilada no México entre 1975 e 1977.

A ex-ministra das Mulheres no Governo Dilma Rousseff publicou nota lamentando o falecimento de Nilcea Freire: "Hoje 28/12 acabamos de perder nossa grande e guerreira amiga e companheira Nilcéa Freire ex Ministra das Mulheres no governo do Pres Lula. Nilcea deixou um legado de políticas Públicas para as Mulheres quando esteve à frente de nossa Secretária de Políticas para as Mulheres durante quase todo os dois mandatos do gov do Pres Lula Nilcea lutava bravamente contra um câncer na cabeça. As mulheres brasileiras só têm a agradecer tudo que ela fez e o exemplo que ela nos deixa. Mulher de fibra que lutou contra a ditadura civil militar, voltou do exílio e continuou sua luta como reitora da UERJ e depois como Ministra. Nilcea presente!!! Eleonora Menicucci Ex Ministra das Mulheres no Governo Dilma Rousseff"