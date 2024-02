Mossoró: fugitivos pagaram R$ 5 mil por proteção em esconderijo

Apoie o 247

247 - Os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) pagaram R$ 5.000 por proteção em um esconderijo em Baraúna (RN), informa reportagem que foi ao ar no "Fantástico", da TV Globo. Na casa, os dois tinham até redes para dormir. Esconderijo foi encontrado depois de fugitivos abandonarem o local.

Rogério da Silva Mendonça, 35, e Deibson Cabral Nascimento, 33, passaram sete dias em uma casa na zona rural de Baraúna, a cerca de 25 km da Penitenciária de Mossoró, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) repassadas à TV Globo. Do lado de fora, Rogério e Deibson tinham uma espécie de bunker.

Saiba mais- A Comissão de Segurança Pública fará audiência fechada para discutir a recente fuga do presídio de segurança máxima em Mossoró (RN). Foi convidado André de Albuquerque Garcia, secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

