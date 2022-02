Mourão defende que Ocidente faça uso da força contra a Rússia

Apoie o 247

247 com Reuters - O vice-presidente Hamilton Mourão disse que apenas sanções econômicas contra a Rússia não funcionam e defendeu o uso da força para conter a ação militar russa na Ucrânia. "Se não houver uma ação significativa o sistema internacional pode ser rachado e vamos voltar para o tempo das cavernas, onde cada um faz o que quer e não há respeito entre os povos”, disse Mourão nesta quinta-feira (24).

Mourão disse, ainda, que “o Brasil não está neutro” e” já deixou claro que respeita a soberania da Ucrânia, então o Brasil não concorda com uma invasão. Segundo ele, “o mundo ocidental está igual ficou em 38 com Hitler, na base do apaziguamento" e é preciso uma ação “significativa” contra a Rússia.

“O Putin, ele não respeitou o apaziguamento. Essa é a verdade. Se não houver uma ação bem significativa ...E na minha visão, meras sanções econômicas, que são uma forma intermediária de intervenção, não funcionam”, afirmou.

“Se o mundo ocidental pura e simplesmente deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo vai ser a Moldávia, depois serão os estados bálticos e assim sucessivamente, igual a Alemanha hitlerista fez no final dos anos 30”, completou.

Mourão afirmou ainda que o governo brasileiro precisa esperar o que deverá sair das reuniões do Conselho de Segurança da ONU e, por enquanto, não pode fazer nada a mais além de se manifestar contrário à invasão.

