Mourão ganha o apelido de Casagrande no Planalto

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, vem sendo chamado por membros do governo Jair Bolsonaro de “Casagrande”. Segundo reportagem do blog da jornalista Bela Megale, o apelido dado ao militar faz referência ao comentarista esportivo Walter Casagrande, que frequentemente se posiciona sobre temas que não possuem relação com o futebol.

As posições públicas de Mourão são alvos de críticas por integrantes do governo em função do que consideram um “excesso” de opiniões sobre temas que não são de sua alçada. A avaliação é que o vice-presidente manterá o tom apesar da insatisfação de Bolsonaro com a situação.



“Não é por acaso que a cobrança sobre o vice de resultados das políticas implementadas na Amazônia tem aumentado”, destaca a reportagem.

