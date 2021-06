Mourão volta a criticar Bolsonaro: falhou ao não fazer campanha 'firme' contra a Covid

Em entrevista à Globonews, desafeto de Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão defendeu que o governo deveria ter feito uma campanha de esclarecimento da população sobre a realidade da doença, com orientações "o tempo todo para a população" edit

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão voltou a criticar a condução do enfrentamento da Covid-19 feito pelo governo liderado por Jair Bolsonaro.

Em entrevista à Globonews que será exibida na noite desta terça-feira (22), Mourão disse que o principal erro do governo foi não ter feito uma campanha de esclarecimento da população sobre a gravidade do coronavírus.

"Eu vou dizer para ti qual é o nosso maior erro, na minha visão: a questão de comunicação desde o ano passado. De campanhas de esclarecimento à população", disse Mourão em um trecho da entrevista ao jornalista Roberto D'Ávila.

"Acho que esse foi o grande erro, uma campanha de esclarecimento firme, como tivemos no passado, de outras vacinas, mas uma campanha de esclarecimento da população sobre a realidade da doença, orientações o tempo todo para a população. Eu acho que isso teria sido um trabalho eficiente do nosso governo", acrescentou o vice-presidente.

Vice excluído de reuniões

No último dia 20 de junho, Hamilton Mourão lamentou o fato de que vem sendo excluído de diversas reuniões com Bolsonaro. "Eventualmente, eu tenho que substituir o presidente e, se não sei o que está acontecendo, como vou substituir?", questionou. "É muito chato o presidente fazer uma reunião com os ministros e deixar seu vice-presidente de fora", desabafou o vice-presidente.

