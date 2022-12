MP de São Paulo considera inconstitucional indulto de Bolsonaro a policiais condenados pelo Massacre do Carandiru

Apoie o 247

247 - O Ministério Público de São Paulo considerou inconstitucional o indulto decretado por Jair Bolsonaro que perdoa os policiais condenados pelo Massacre do Carandiru, o maior da história do sistema prisional brasileiro. O órgão enviou uma representação ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras.

O indulto de Bolsonaro perdoa agentes de forças de seguranças que foram acusados por crimes cometidos há mais de 30 anos. O Massacre do Carandiru ocorreu em 2 de outubro de 1992.

Segundo o MPSP, a medida viola a Convenção Americana de Direitos Humanos.

"A concessão do indulto se incompatibiliza com esses dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992, razão pela qual requer a Vossa Excelência a tomada de providências urgentes em face dos preceitos impugnados por incompatibilidade com o art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, e as normas acima indicadas da Convenção Americana de Direitos Humanos, por ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental", afirma o Procurador-Geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubbo, no ofício. (Com informações do G1).

