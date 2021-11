MP vai investigar conduta de militares que imobilizaram mulher com criança no colo em Itabira

Apoie o 247

247 - O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou por meio do Twitter, neste domingo (7), que instaurou Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar a conduta de policiais militares que imobilizaram uma mulher com uma criança no colo em Itabira, Região Central do estado, na sexta-feira (5).Segundo o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares, o MP tem "o dever funcional de apurar as condutas dos militares que prenderam, de forma violenta, uma senhora com as crianças no colo", informa o G1.

O caso ganhou repercussão após o vídeo da abordagem viralizar nas redes sociais e causar revolta.

As imagens mostram uma mulher sendo imobilizada por um policial militar enquanto estava com uma criança no colo. Ele coloca o joelho no pescoço dela, que cai no chão com a criança ainda no colo.

O procedimento da PM foi semelhante ao do policial que assassinou George Floyd nos Estados Unidos.

