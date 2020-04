MPF questiona Mandetta sobre decisão de afrouxar isolamento social

Procuradores dão dois dias para o ministro da Saúde fornecer informações sobre estudos que baseiam a decisão do governo federal, que começa na próxima segunda-feira 13, e quer saber sobre os riscos da medida edit

247 - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, terá de dar explicações ao Ministério Público Federal sobre a decisão anunciada nesta semana que visa o afrouxamento das regras de isolamento social em cidades que tenham metade do sistema de saúde desocupado. As novas regras valem a partir da próxima segunda-feira, 13 de abril.

A PFDC (Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão), órgão do MPF, deu dois dias para o ministro fornecer informações sobre estudos que baseiam a decisão, que orienta governadores e prefeitos, e quer saber sobre os riscos da medida. Os questionamentos são feitos pelos procuradores Deborah Duprat e Marlon Alberto Weichert, informa reportagem do site Poder360.

“A partir de 13 de abril, os municípios, Distrito Federal e Estados que implementaram medidas de DSA (Distanciamento Social Ampliado), onde o número de casos confirmados não tenha impactado em mais de 50% da capacidade instalada existente antes da pandemia, devem iniciar a transição para DSS (Distanciamento Social Seletivo)”, informa boletim epidemiológico publicado na segunda-feira 6 pelo Ministério da Saúde.

