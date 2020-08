Mulheres indígenas fazem assembleia nacional virtual

Maior mobilização das mulheres indígenas nas redes irá ocorrer nos dias 7 e 8 de agosto, com assembleia debatendo o tema: “O sagrado da existência e a cura da terra edit

Apib - Há um ano, mulheres indígenas de todo o Brasil realizaram uma mobilização histórica. Com o tema “Território: nosso corpo, nosso espírito”, mais de 2 mil parentas de 113 povos ocuparam as ruas de Brasília para a 1ª Marcha das Mulheres Indígenas. Em 2020, com o agravamento das violências aos povos indígenas durante a pandemia da Covid-19, elas decidiram realizar a maior mobilização das mulheres indígenas nas redes, nos dias 7 e 8 de agosto, em assembleia online que debaterá o tema: “O sagrado da existência e a cura da terra”.

"Para nós, mulheres Indígenas, nós também somos a terra, pois a terra se faz em nós. Pela força do canto nos conectamos por todos os cantos, se faz presente os encantos, que são nossas ancestrais. A terra é irmã, é filha, é tia, é mãe, é avó, é útero, é alimento é a cura do mundo", diz a convocação.

Veja a programação completa

Dia 07/08

Manhã

8h30

– Ritual de abertura: Mulheres indígenas: da dor ao desejo de curar e salvar vidas! – Concita Sompré

9h

– Mesa de abertura: Território, nosso corpo, nosso espírito!

Mediação: Puyr Tembé

Linha do tempo do movimento das Mulheres Indígenas – Samantha Xavante

Primeira Marcha das Mulhertes Indígenas, da construção coletiva ao pós-marcha – Sonia Boné Guajajara

Boas Vindas das Mulheres Indígenas do Brasil: Cristiane Pankararu, Célia Xakriabá, Watatakalu Yawalapiti, Sonia Guarani, Nyg Kaingang, Kerexu Guarani M´Bya, Juliana Jenipapo Kanindé, Telma Taurepang, Puyr Tembé, Concita Sompré, Leonice, Rosi, Shirley Krenak.

10h

– Mesa: Mulheres indígenas, transformando a dor e o choro em luta!

Mediação: Puyr Tembé

Convidadas:

– Jaqueline Guarani Kaiowá

– Josi Tupinikin

– Ita Jaciara Kariri Xocó

– Joziléia Kaingang

– O-e Kayapó

Programação do Intervalo:

Vídeos da Primeira Marcha das Mulheres Indígenas – Território, nosso corpo, nosso espírito!

Vídeo das Mulheres Indígenas na COP25 em Madrid

Depoimentos das Mulheres Indígenas

Tarde

14h

– Ritual de abertura: Mulheres indígenas: da dor ao desejo de curar e salvar vidas! – Cintia Guajajara

14h30 até as 16h30

-Mesa: Mulheres indígenas levando a cura a mãe terra!

Mediação: Cristiane Pankararu

Convidadas:

– Sinéia Wapichana;

– Angela Kaxuyana;

– Conceição Amorin;

– Nurit Bessuan (ISA);

– Shirley Krenak;

Programação do Intervalo das 16h30 às 17h:

Vídeos da Primeira Marcha das Mulheres Indígenas – Território, nosso corpo, nosso espírito!

Vídeo das Mulheres Indígenas na COP25 em Madrid

Depoimentos das Mulheres Indígenas

17h até 19h

– Mesa: A cura do trauma por meio das mulheres indígenas: com racismo não tem cura!

Mediação: Graciela Guarani

Convidadas:

– Watakakalu Yawalapiti

– Darupü’üna Tikuna

– Nyg Kaingang

– Alessandra Munduruku

– Teresa Cristina Paresi

Programação do Intervalo de 19h às 20h

Vídeos da Primeira Marcha das Mulheres Indígenas – Território, nosso corpo, nosso espírito!

Vídeo das Mulheres Indígenas na COP25 em Madrid

Depoimentos das Mulheres Indígenas

20h

Evento cultural no Instagram (@apiboficial)

– Mulheres Indígenas Jovens – Iná Krenak, Ywara Guajajara, Jerá Guarani.

Dia 08/08

Manhã

8h30

– Ritual de abertura: Mulheres indígenas: da dor ao desejo de curar e salvar vidas! – Shirley Krenak

9h

– Mesa: ‘MÃEDATO’ Conexão Mulheres Indígenas

Mediação: Ana Roberta

Experiências e desafios, estratégias para as candidaturas, Candidatas indígenas e fortalecimento das candidaturas

Convidadas:

– Sônia Bone Guajajara

– TelmaTaurepang

– Kerexu Yxapari Guarani M´Bya,

– Joênia Wapichana

– Chirley Pankará,

– Dorinha Pankará,

– Val Eloy Terena

– Maria Diva Maxacali;

Assessorias políticas indígenas

Convidadas:

– Simone Eloy Terena,

– Lúcia Alberta Baré

– Célia Xakriabá.

Programação do Intervalo das 12h às 14h:

Vídeos da Primeira Marcha das Mulheres Indígenas – Território, nosso corpo, nosso espírito!

Vídeo das Mulheres Indígenas na COP25 em Madrid

Depoimentos das Mulheres Indígenas

Tarde

14h

– Ritual de abertura: Mulheres indígenas: da dor ao desejo de curar e salvar vidas!

(Glicéria Tupinambá)

14h 30 às 16h30

– Mesa: Tecendo Redes

Mediação: Tsitsina Xavante

Convidadas:

– ONU Mulheres;

– Associação das Mulheres Brasileiras;

– Mulheres da Via Campesina;

– Conaq, mulheres quilombolas.

17h

– Tema: SEMENTE-AR: chamamento das MI para a humanidade

(leitura da carta final)

Dia 9

17h

Maracá Emergência Indígena

