Na contramão de Bolsonaro, comandante do Exército diz que coronavírus 'talvez seja a missão mais importante de nossa geração'

247 - Enquanto Jair Bolsonaro fez um pronunciamento irresponsável, ao classificar o coronavírus como um "resfriado" ou uma "gripezinha", o comandante da Força, general Edson Leal Pujol, publicou no Twitter um vídeo com mensagem dizendo que a crise atual "talvez seja a missão mais importante de nossa geração".

No pronunciamento, Bolsonaro criticou o fechamento de escolas. Pujol falou sobre medidas em institutos militares. "Nos estabelecimentos de ensino, adotaram cuidados especiais para proteger instrutores e alunos", disse.

"O momento exige união, organização e especial cuidado com a própria saúde e com as do que nos cercam, para que possamos superar mais este desafio que a história do País nos apresenta", afirmou.