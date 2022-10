Na reta final, campanha de Lula mostra otimismo, enquanto Bolsonaro lança factoides

Apoie o 247

247 - "Na reta final da eleição, as duas campanhas emitem sinais opostos. Os bolsonaristas transpiram nervosismo e estimulam a arruaça. Os petistas buscam vender otimismo e tratar do futuro, embora reconheçam que a disputa não está ganha", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco em sua coluna no Globo.

O jornalista exemplifica apontando que Lula realizou um ato político alegre na última segunda-feira (24), em São Paulo, durante o qual mostrou os avanços na construção da frente ampla em torno de sua candidatura, que conta com apoios como da senadora Simone Tebet, o economista Persio Arida, os tucanos históricos José Gregori e José Aníbal, entre outros.

Melo Franco destaca o compromisso de Lula de abrir espaço em seu eventual governo, que terá constituição ampla “além do PT”. Lula também reafirmou que, se eleito, será “presidente de um mandato só”, aponta o jornalista.

Por outro lado, a campanha de Bolsonaro exibe factoides, como a "denúncia" de que rádios do Nordeste teriam deixado de veicular milhares de inserções de Jair Bolsonaro, "sem apresentar detalhes ou provas do suposto boicote", diz Mello Franco.

Entre os mais recentes atos da campanha bolsonarista, o jornalista destaca "as granadas atiradas por Roberto Jefferson contra a Polícia Federal. No domingo, o ex-deputado reagiu com violência a uma ordem de prisão. Entrincheirou-se com armas e explosivos, em aparente tentativa de insuflar um levante bolsonarista".

"O Capitólio de Levy Gasparian fracassou", conclui.

