Na véspera do depoimento de Bolsonaro à PF, Gleisi lista seus crimes e cobra: "terá que prestar contas"

247 - Na véspera do depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal (PF), em que o ex-chefe do Executivo terá de explicar seu papel no escândalo das joias "dadas" a ele pela monarquia saudita, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, lembrou da extensa lista de denúncias durante o último governo e cobrou investigações rígidas.

Em vídeo oficial, Gleisi recordou que Bolsonaro foi acusado de fazer rachadinhas e disse que ele terá de explicar também as mansões compradas em dinheiro vivo por seus familiares, a tentativa de livrar filhos amigos de investigações e sua relação com as milícias.

Também citou as mentiras disseminadas no "cercadinho", o "tratoraço", obras superfaturadas, o gabinete paralelo dos pastores no MEC, a compra de viagra pelas Forças Armadas, os gastos do cartão corporativo e o "genocídio" contra as vítimas da Covid-19 no País.

"Terá de responder por tudo que você e seus comparsas fizeram contra as instituições e a democracia no Brasil", acrescentou, lembrando que Bolsonaro está prestes a ser declarado inelegível por ter espalhado mentiras sobre o sistema eleitoral.

"É imensa a sua dívida com o Brasil. Mas mantenha a calma, Bolsonaro. Você não será algemado nem preso. Não será vítima de condução coercitiva ilegal. Não terá um juiz parcial comandando a acusação, porque o Estado de Direito Democrático voltou a valer no Brasil desde que você fugiu do país. Você poderá responder as acusações no devido processo legal, até com presunção de inocência", disse ainda a deputada.

Bolsonaro será ouvido pela PF na quarta-feira (5) para explicar os pacotes de joias "dados" a ele e sua esposa, Michelle Bolsonaro, pelo governo saudita em 2021. Além e Bolsonaro, que retornou ao Brasil na semana passada após três meses nos Estados Unidos, outras pessoas também prestarão depoimento na mesma data, incluindo Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

