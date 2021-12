"Não leio um livro desde que assumi a Presidência", admite Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro afirmou que não lê um livro desde o início de seu mandato, há três anos. “Desculpa, eu não tenho tempo de ler livro. Já tem três anos que eu não leio um livro. Desde que eu assumi a Presidência não li mais nada", disse ele durante conversa com apoiadores, nesta terça-feira (14), na portaria do Palácio da Alvorada. De acordo com o UOL, a declaração foi feita logo após um apoiador dizer que escreveu um livro e entregar um exemplar a um integrante da equipe do ex-capitão.

Bolsonaro aproveitou a ocasião para criticar o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse durante uma entrevista não se lembrar qual era o título do último livro que havia lido. Embora não tenha citado Moro nominalmente, Bolsonaro disse que assistiu um vídeo "daquele ministro falando que estava lendo biografias".

"O cara perguntou 'qual o último?' Ele ficou [o presidente faz barulho para imitar Moro]. Alguém viu esse vídeo aí? Não lembrava", ironizou. Moro lançou há poucas semanas um livro intitulado "Contra o sistema da corrupção". A entrevista em que ele disse não lembrar o título do livro aconteceu em 2019, quando ainda era ministro da Justiça e Segurança Pública, e foi concedida ao programa Entrevista Com Bial, da TV Globo.

