"Não siga o coração”, diz Bolsonaro a eleitores durante evento no Rio

247 - Com as pesquisas apontando um favoritismo do ex-presidente Lula na corrida presidencial, com possibilidade de vitória em primeiro turno, Jair Bolsonaro (PL) disse neste sábado (2) que os eleitores que ainda estão “indecisos” devem ouvir a razão, e não “o que manda o coração” ou a “emoção”.

A declaração foi feita durante o “Louvorzão”, um evento cristão realizado no Rio de Janeiro. Apesar de discursar para um grupo que supostamente tem o seu apoio, Bolsonaro orientou os presentes a se aconselharem com pessoas mais velhas da família, pois, segundo ele, são “os melhores conselheiros” para quem ainda está indeciso.

“Eu peço nesse momento que Deus ilumine a cada um de vocês, porque nesses momentos difíceis, de decisão, onde cada um importa o que vai fazer, não faça baseado o que manda o seu coração ou sua emoção. Faça baseado na sua razão. Eu sempre digo, na dúvida, converse com seus pais ou com seus avós — são os melhores conselheiros para você que ainda está indeciso sobre o que fazer”, afirmou.

Bolsonaro voltou a dizer que eleições de outubro serão a luta entre “o bem e o mal” e sem citar nomes, oafirmou que o “outro lado quer legalizar a ideologia de gênero e quer se aproximar de países comunistas”.

