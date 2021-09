"Não vejo clima para impeachment de Bolsonaro", diz Mourão

“Não vejo que haja clima para o impeachment do presidente, tanto na população como um todo, como dentro do próprio Congresso", disse o vice-presidente Hamilton Mourão edit

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, minimizou a possibilidade de abertura de processo de impeachment contra Jair Bolsonaro em função dos ataques à democracia e ao Poder Judiciário feitos por Jair Bolsonaro durante as manifestações bolsonaristas registradas nesta terça-feira (7).

“Não vejo que haja clima para o impeachment do presidente, tanto na população como um todo, como dentro do próprio Congresso. Acho que o nosso governo tem uma maioria confortável de mais de 200 deputados lá dentro. Não é a maioria para aprovar grandes projetos, mas é capaz de impedir que algum processo prospere contra a pessoa do presidente da República”, disse Mourão nesta Quarta-feira (8), de acordo com o jornal O Globo.

Ainda de acordo com a reportagem, Mourão evitou comentar diretamente os ataques feitos por Bolsonaro, mas disse que o Supremo Tribunal Federal (STF) se excedeu ao abrir um inquérito conduzido diretamente pelo ministro Alexandre de Moraes.”Juiz não pode conduzir inquérito. Eu acho que tudo se resolveria se o inquérito passasse para a mão da Procuradoria-Geral da República. E acabou. Isso aí distensionaria todos os problemas”, avaliou.

