"Netanyahu não tem autoridade moral para criticar Lula", diz Gleisi

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve recuar da declaração em que comparou as ações de Israel contra os palestinos em Gaza ao Holocausto.

"A resposta de Netanyahu ao presidente Lula confirma a truculência do chefe de um governo de extrema-direita que está levando seu país ao desastre e ao repúdio da comunidade internacional”, postou Gleisi no X, antigo Twitter.

Ainda segundo ela, Netanyahu "ignora que o Brasil não é mais governado por um fascista como ele. Netanyahu devia se preocupar com a rejeição que desperta no mundo e em seu próprio país, antes de tentar repreender quem denuncia sua política de extermínio do povo palestino. Ele não tem autoridade moral nem política para apontar o dedo para ninguém".

