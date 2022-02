No aniversário do PT, Kassab elogia legado do partido e admite apoiar Lula no primeiro turno

"Todos nós temos orgulho das realizações e do legado que o PT já nos deixou", disse o presidente do PSD edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, declarou por ocasião do 42º aniversário do Partido dos Trabalhadores que “poucos partidos têm tanta história no mundo". Enfático, Kassab disse que todos os brasileiros têm "um profundo orgulho das realizações e do legado que o PT já nos deixou”.

“Que esses 42 anos sirvam de inspiração para que o PT continue construindo boas políticas para o Brasil, para que possamos todos continuar acreditando que o País pode ser muito melhor. Parabéns, PT”, finalizou.

As declarações foram gravadas em vídeo para homenagear o partido de Lula no transcurso do 42º aniversário da sigla, nesta quinta-feira (10).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na véspera, dois dias após ter se reunido com Lula, o chefe do PSD disse que não seria “impossível” apoiá-lo já no primeiro turno.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE