No governo Bolsonaro, famílias pobres foram enganadas e pagaram para receber cisternas

247 - "Famílias pobres que vivem em comunidades isoladas no semiárido mineiro tiveram de pagar para serem beneficiadas pelo Programa de Cisternas do governo federal, cujo orçamento já incluía todas as despesas relacionadas", informa a Folha de S. Paulo em reportagem deste domingo (29).

O Programa de Cisternas do governo federal tem um contrato de R$ 15 milhões para a instalação de 3.012 cisternas em cinco municípios contemplados por um convênio firmado entre o Consórcio Inframinas e o Ministério da Cidadania do governo Jair Bolsonaro (PL).

A construção de cisternas, que armazenam água da chuva para consumo, é bancada pelo convênio, que não prevê o pagamento por parte dos moradores, mas famílias afirmam que precisaram pedir dinheiro emprestado para custear parte do equipamento.

No governo Lula (PT), a pasta passou a ser chamada de Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Questionado, o órgão afirmou que iria suspender a entidade responsável pela cobrança.

"A direção da Ceapa disse à Folha que cobrou a contrapartida dos moradores porque considerou inicialmente que as prefeituras iriam arcar com parte dos custos das obras. Como não houve essa contribuição, disse, se viu obrigada a pedir a participação dos beneficiários. Após questionamentos, afirmou que passou a ressarcir os beneficiários", diz a reportagem.

