No Planalto, Janja e ministras abrem Mês Internacional das Mulheres

O encontro celebra a articulação do governo que se prepara para lançar, no 8 de março, campanha pelo respeito às mulheres edit

Apoie o 247

ICL

Secom governo federal - Em cerimônia no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (01/03), a primeira-dama, Janja Lula da Silva, e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, abrem o Mês Internacional das Mulheres com café da manhã que reúne as ministras do governo e as presidentas do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, a partir das 8h30.

“Eu convidei as ministras para estarem comigo no primeiro dia do Mês das Mulheres porque este é um encontro muito potente. Nunca fomos 11 ministras, nunca houve duas presidentas dos bancos públicos do País e nunca um governo deu tanta importância para as vidas das mulheres”, afirmou Cida Gonçalves. “Nós não disputamos. Existe um estereótipo de que as mulheres disputam, mas este encontro é para mostrar que somos empoderadas, parceiras e solidárias”, completou.

O encontro celebra a articulação interministerial do governo que se prepara para lançar, no 8 de março, campanha que destaca como mensagem central que o respeito a todas as mulheres é valor inegociável. Uma prévia da campanha será apresentada nesta manhã, com a marca que circulará em canais institucionais e em plataformas digitais. Na semana do 8 de março, serão anunciadas ações construídas ao longo das últimas semanas que terão impacto direto na vida das brasileiras.

“Nos últimos dias eu chamei ministros e ministras no meu gabinete para conversar sobre as ações que serão apresentadas no 8 de Março pelo presidente da República e por mim. Estão todos trabalhando para construir políticas públicas para as mulheres, destinar investimentos, porque não é mais possível a gente ter tamanha desigualdade neste país ou dados tão graves de violência de gênero até hoje”, destaca Cida Gonçalves.



Participam do encontro:

Janja Lula da Silva: primeira-dama

Ana Moser: ministra do Esporte

Anielle Franco: ministra da Igualdade Racial

Cida Gonçalves: ministra das Mulheres

Esther Dweck: ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

Luciana Santos: ministra de Ciência e Tecnologia e Inovação

Margareth Menezes: ministra da Cultura

Marina Silva: ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Nísia Trindade: ministra da Saúde

Simone Tebet: ministra do Planejamento e Orçamento

Juma Xipaya: secretária de Articulação dos Povos Indígenas representa Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas

Juliana Negreiros: chefe de gabinete, representa Daniela Carneiro, ministra do Turismo

Tarciana Medeiros, presidenta do Banco do Brasil

Rita Serrano, presidenta da Caixa Econômica Federal

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.