“Nossa grande luta deve ser a conscientização pela vitória em primeiro turno”, diz Rubens Júnior

247 - O deputado Rubens Júnior (PT-MA) afirmou em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, que esta é a eleição mais dura que o Brasil deve enfrentar e que o desafio é conscientizar a população para garantir a vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno.]

Para o parlamentar maranhense, a eleição é muito polarizada e “não tem espaço para uma terceira via”.

“Essa tem que ser a nossa grande luta. Nesse momento de conscientização da população, o risco de um segundo turno no Brasil será um clima de guerra da parte deles. Imagine uma eleição que já será polarizada, num segundo turno que não tem mais as eleições proporcionais para diluir as atenções. O inferno que não vai ser de fake news em grupo de whatsapp, de tensionamento, de militarização das campanhas. Então, a gente tem que apelar para fazer com que esse campo democrático vença para garantir a eleição no primeiro turno”, frisa.

Rubens afirma ainda que o que mais prejudica o Bolsonaro não é o Lula, mas a realidade. “A vida, principalmente do povo mais humilde, está muito difícil. O preço do combustível, o preço da comida, o desemprego, a inflação. É isso que o povo vai avaliar. O povo não quer saber de quem é a culpa. O povo quer saber se esse projeto que foi implantado deu certo ou não”, analisa.

“A fake news não substitui a barriga vazia. A arminha não faz encher o carrinho de supermercado e não garante o combustível para a pessoa se locomover. Não garante a volta do emprego. Então, a dificuldade de Bolsonaro é a realidade”, argumenta.

