Nota de Barra Torres reflete insatisfação de parte dos militares com governo Bolsonaro, diz general

247 - Integrantes das Forças Armadas dizem que a nota do diretor-geral da Anvisa, Antonio Barra Torres, contra as insinuações de Jair Bolsonaro sobre "interesses" escusos da agência em promover a vacinação de crianças, refletiu a insatisfação de setores militares com o governo. A informação é do site O Antagonista.

Barra Torres é contra-almirante da Marinha. Setores da caserna acreditam que, após a dura nota, poderão se distanciar do governo Bolsonaro.

“Barra Torres tem independência para falar o que quiser e isso demonstra que Marinha, Exército e Aeronáutica não são forças auxiliares do Planalto”, afirmou um importante general do Exército. “Esse gesto do Barra Torres mostra que as Forças Armadas não são formadas apenas por ‘Pazuellos’.”

