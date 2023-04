Novo juiz da Lava Jato pede medidas para evitar ‘intimidação’ de Tacla Duran

Apoie o 247

247 — O juiz Eduardo Appio, responsável pelos processos da Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba, solicitou ao ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), que tome medidas para proteger o advogado Rodrigo Tacla Duran contra qualquer coação ou intimidação.

O pedido ocorreu depois que o desembargador Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pai de um sócio de Sergio Moro, decidiu que poderia levar Duran à prisão. Em uma nova decisão, Appio afirmou que não tolerará nenhuma coação ou pressão sobre testemunhas no processo.

>>> Renan Calheiros pede ao CNJ afastamento de juiz ligado a Moro do caso Tacla Duran

A audiência na qual Duran irá depor foi remarcada para 18 de abril, após ele optar por não retornar ao Brasil devido à decisão de Malucelli. Appio defendeu a vinda do advogado à testemunha ao Brasil com base no princípio da confiança no Estado brasileiro. Duran afirmou ter anteriormente sido vítima de bullying processual no âmbito da Lava Jato e citou Moro e Dallagnol em tentativa de extorsão.

Appio ainda questionou o restabelecimento da ordem de prisão de Duran pelo TRF-4 após a decisão de Lewandowski de suspender as ações penais relacionadas à Lava Jato.

