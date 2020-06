Novo ministro de Bolsonaro, Fábio Faria votou em Lula e Dilma

Deputado do PSD e genro de Silvio Santos que vai assumir o Ministério das Comunicações já manifestou apoio ao PT em várias ocasiões edit

247 - O deputado Fábio Faria (PSD-RN), anunciado por Jair Bolsonaro para comandar o reciado Ministério das Comunicações, foi eleitor dos ex-presidentes Lula e Dilma.

Em posts passados no Twitter e no Facebook, Faria demonstrou apoio aos petistas em diversas ocasiões. “Mantenho a minha coerência de 2002 e 2006, quando votei em Lula para presidente. Portanto, agora em 2010 voto em Dilma”, escreveu Fábio Faria no Twitter em agosto de 2010.

Após a indicação para o governo Bolsonaro, o parlamentar foi acusado de apagar de suas redes sociais as manifetações em defesa dos petistas.

Novo ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro, Fábio Faria está apagando de suas redes sociais os posts com elogios a Lula e Dilma. — Diego Amorim (@Diego1Amorim) June 11, 2020

