Novo presidente do Iphan, Grass determina fim de grupo de preservação de armas de fogo

247 - O deputado distrital Leandro Grass tomou posse nesta terça-feira (31) como presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), no Salão Brasília, no segundo andar do Palácio Itamaraty.

Após a cerimônia, ele assinou uma portaria que acaba com o grupo de trabalho de manutenção e preservação de armas de fogo do órgão, criado pelo governo Jair Bolsonaro.

O objetivo do grupo era desenvolver uma proposta com "critérios de avaliação de armas de valor cultural, com vistas e emissão de parecer referente ao valor cultura de material bélico em geral".

Segundo Grass, armas não representam o patrimônio histórico brasileiro.

"As armas de fogo, infelizmente, não representam absolutamente nada para a cultura brasileira. O que representa algo de importante é a nossa história, a nossa memória, as tradições do nosso país, são as pessoas", explicou.

"Então, armas de fogo não são patrimônio cultural, elas matam. O que nós precisamos reconhecer é o que foi construído pela população brasileira ao longo dos anos", acrescentou.

