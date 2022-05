Nunes Marques interrompe julgamento sobre prisão de Allan dos Santos

Apoie o 247

Metrópoles - O ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), interrompeu o julgamento de recurso da defesa de Allan dos Santos nesta quinta-feira (5/5). O pedido de vista ocorreu depois que cinco ministros já tinham votado no plenário virtual pela manutenção da prisão preventiva do blogueiro bolsonarista.

Até o momento, os ministros seguiam o voto do relator do caso, Edson Fachin, que, em 29 de abril, votou contra pedido de habeas corpus feito pela defesa do militante e comunicador bolsonarista Allan dos Santos. Os advogados pediam a suspensão de decisão do ministro Alexandre de Moraes, em outubro de 2021, que determinou a prisão preventiva do blogueiro.

A votação havia sido iniciada em 29 de abril e estava prevista para terminar em 6 de maio. Com o pedido de vista, as votações estão interrompidas.

