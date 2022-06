O Brasil só será soberano quando houver igualdade, diz Lula no "Quilombo nos parlamentos"

Lula, que está com covid, participou do evento por videoconferência edit

247 - Pré-candidatos negros se reuniram em São Paulo, nesta segunda-feira (6), para o lançamento da iniciativa “Quilombo nos parlamentos”. O ex-presidente Lula (PT), que testou positivo para covid, está em isolamento, por isso participou de maneira virtual. Ele defendeu o protagonismo do movimento, ao afirmar que “o povo negro deve ser sujeito da história, não coadjuvante”.

Lula lembrou iniciativas dos governos petistas, como o Bolsa Família, a ampliação do número de estudantes negros no ensino superior e a Lei de Cotas.

Consciente de que esses resultados não sanaram todos os problemas, disse que isto demonstra que “quando o Estado age com competência é possível levar políticas públicas para a sociedade brasileira, sobretudo para os mais pobres”.

“O que eu entendo é que podemos fazer muito mais, porque ainda falta muita coisa para fazer. Ainda tem muita desigualdade, ainda tem muito racismo e nós precisamos ter em conta que este País só será livre, só será independente, só será democrático e só será soberano quando todos forem tratados verdadeiramente em igualdade de condições", enfatizou o ex-presidente.

A iniciativa "Quilombo nos parlamentos", lançada nesta segunda-feira, coloca em evidência mais de 100 pré-candidaturas negras em 18 estados, contemplando todas as regiões do País. Os postulantes integram os quadros de PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT e Rede. São ao menos 22 pré-candidaturas à Câmara dos Deputados – as demais valem para as Assembleias Legislativas, informa a Carta Capital.

