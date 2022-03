"O jogo vai ficar mais pesado no mundo inteiro e isso vai afetar as eleições brasileiras", diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

247 – O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, concedeu entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, em que falou sobre a guerra na Ucrânia e seus impactos no Brasil. "O que a OTAN vinha fazendo era um cerco à Rússia", diz ele. "Biden abriu uma guerra contra a Rússia, usando o povo ucraniano como carne de canhão."

Ele também afirmou que o presidente da Ucrânia é um peão no grande tabuleiro mundial. "Zelensky é um ator que desempenha o papel escrito pela OTAN", aponta. "Não há luta entre ucranianos e russos, mas sim entre imperialismo e Rússia", acrescenta.

Ele afirma que a guerra terá impactos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. "O jogo vai ficar mais pesado no mundo inteiro", diz Rui Costa Pimenta. "E isso vai afetar as eleições brasileiras". Ele também afirmou que não interessa ao Brasil nem ao México se alinhar aos Estados Unidos. "A neutralidade é o interesse nacional da burguesia brasileira."

