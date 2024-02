"O que Lula quer é a paz, que haja um cessar-fogo", diz Alckmin sobre situação em Gaza

Apoie o 247

247 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), participou de um evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) nesta segunda-feira (19) e foi questionado sobre a declaração do presidente Lula (PT) que tem mobilizado a agenda internacional. Em viagem à África, o presidente comparou o genocídio promovido pelo governo israelense contra os palestinos na Faixa de Gaza ao massacre dos judeus por Hitler.

Perguntado, Alckmin disse que Lula defende a paz e enfatizou que o presidente já condenou o ataque do grupo palestino Hamas a Israel em 7 de outubro como um ato terrorista. "O presidente Lula deixou claro duas coisas: que o ato do Hamas foi um ato terrorista e que ele defende a paz. O que quer é a paz, que haja o cessar-fogo, no sentido da busca pela paz".

