Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro, ataca Celso de Mello com xingamentos

247 - Guru ideológico do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, o astrólogo Olavo de Carvalho atacou com xingamentos o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril.

“No dia em que eu tratar esse bosta do Celso de Mello com respeito, podem me internar, que estarei com Alzheimer”, escreveu Olavo de Carvalho no Facebook.

