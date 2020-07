Olavo de Carvalho sai em defesa de Salles e Araújo: não são ideologia, mas valores

“Esporros salvam vidas. Pelo menos os meus. De repente, os generais Ramos e Santos Cruz descobriram que os ideais conservadores dos ministros Ricardo Sales e Ernesto Araújo não são mera ‘ideologia’ e sim ‘valores'”, postou o guru do bolsonarismo, o astrólogo Olavo de Carvalho edit

Revista Fórum - O astrólogo Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, voltou a disparar ataques sobre a ala militar nesta quinta-feira (9) ao defender os ministros Ernesto Araújo, das Relações Internacionais, e Ricardo Salles, do Meio Ambiente.

“Esporros salvam vidas. Pelo menos os meus. De repente, os generais Ramos e Santos Cruz descobriram que os ideais conservadores dos ministros Ricardo Sales e Ernesto Araújo não são mera ‘ideologia’ e sim ‘valores'”, disse o guru.

“A conversa mudou, né? Mas nenhum deles vai jamais me agradecer. Ao contrário. Quem aprende a contragosto sempre odeia o professor”, completou.

A ala militar estaria pressionando o presidente Jair Bolsonaro a exonerar Araújo e Salles. O chamado Partido Fardado estaria insatisfeito com a atuação dos ministros, que tem sido criticados fortemente e afetado a imagem do país no exterior.

