Operação da PF que mirou Bolsonaro, militares e ex-ministros poderá ter nova fase, contra deputados e senadores

247 - Ministros do governo Lula (PL) apostam em uma nova fase da Operação Tempus Veritatis, desta vez com foco exclusivo em deputados federais e senadores, informa Igor Gadelha, do Metrópoles. Isto porque a operação desta quinta-feira (8) contra os bolsonaristas golpistas, além do próprio Jair Bolsonaro (PL), atingiu apenas ex-ministros e militares, não incluindo parlamentares.

A operação, autorizada pelo STF, foi marcada pela apreensão do passaporte de Bolsonaro e pela proibição do ex-presidente de manter contato com outros investigados, mesmo que por meio de advogados. Além disso, a PF conduziu buscas na residência de ex-ministros e aliados de Bolsonaro, bem como na sede do PL. Também foram realizadas prisões de pelo menos dois ex-assessores de Bolsonaro: Filipe Martins e Marcelo Câmara.

A operação, intitulada Tempus Veritatis, investiga uma suposta organização criminosa que teria atuado na tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022.

