Oposição defende que Pacheco devolve MP de Bolsonaro sobre redes sociais

247 - O deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), que foi relator do projeto de lei que instituiu o marco civil da internet, repudiou a Medida Provisória que altera a lei e defendeu que a media seja derrubada antes mesmo que ela seja adotada pelas operadoras.

Molon sugere que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolva a MP ao Executivo, por considerar que não há urgência nesse assunto que justifique a edição de uma medida provisória.

O requerimento foi preparado pelo deputado Bohn Gass (RS), líder do PT na Câmara, e pelo senador Paulo Rocha (PA), líder do PT no Senado, e já com com a adesão dos deputados Molon, do líder da minoria, Marcelo Freixo (PSB-RJ), deputada Taliria Petrone (PSol-RJ),entre outros.

Outro caminho seria entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no STF. "Nossos advogados já estão se preparando para entrar com a Adin no STF. Mas acredito que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por ser presidente do Congresso e um jurista qualificado, pode devolver esse MP ao Executivo. Claramente, ela não tem a urgência que justifique esse instrumento", afirmou Molon.

