­Oposição vai ao Supremo contra empresários bolsonaristas que defendem golpe

A notícia-crime, que pede ações e providências "urgentes", foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, presidengte do TSE

247 - A oposição ao governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados entrou com notícia-crime no STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo a investigação contra os empresários bolsonaristas que, em um grupo de WhatsApp, defenderam um golpe de Estado caso Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja eleito no pleito de outubro de 2022.

A notícia-crime pede a prisão em flagrante ou, após análise do PGR/MPF (Procuradoria-Geral da República e Ministério Público Federal), prisão preventiva dos membros do grupo e a quebra do sigilo telefônico e telemático de todos os envolvidos.

O documento, que pede ações e providências "urgentes", foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, também presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), relator do inquérito das milícias digitais no Supremo, que apura a existência de uma organização criminosa digital que atuaria contra a democracia.

