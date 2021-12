Orçamento secreto: cidades campeãs de verbas são ligadas a aliados de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - As cidades que mais receberam verba do governo Jair Bolsonaro por meio das emendas de relator são as ligadas a aliados do Palácio do Planalto, mostra o Estado de S. Paulo nesta segunda-feira (13).

Ao Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso Nacional disse que a destinação de recursos do chamado "orçamento secreto" prioriza serviços essenciais. Os números, no entanto, não confirmam. Municípios ligados a aliados políticos de Bolsonaro recebem centenas de milhões de reais, enquanto cidades próximas sofrem com falta de verba.

As cidades campeãs em verbas são: Pouso Alegre (MG), com R$ 237,2 milhões empenhados; Petrolina (PE), R$ 195,6 milhões; Tauá (CE), R$ 151,5 milhões, e Santana (AP), R$ 146,6 milhões.

Juntas, elas receberam mais de R$ 731 milhões em 2020 e 2021. O valor é maior do que receberam os 2.261 municípios da base da pirâmide, somados.

As campeãs são ligadas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ao líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), ao relator-geral do orçamento de 2020, Domingos Neto (PSD-CE), e ao ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

