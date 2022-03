Orlando Silva critica “terrorismo das multinacionais da internet”

Apoie o 247

Revista Fórum - O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), relator da proposta que regula as plataformas digitais e criminaliza a propagação em massa de fake news, usou as redes sociais, neste sábado (19), para comentar o bloqueio do Telegram, determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (SF), Alexandre de Moraes.

“Esse episódio traz uma lição: o terrorismo das multinacionais da internet para impedir iniciativas de combate às fake news é chantagem. Ninguém quer perder o mercado brasileiro e nem vai retirar os serviços. Que respeitem o Brasil, nossas leis e instituições”, publicou o deputado.

Em outras postagens, Orlando apontou que a “internet não é terra sem lei e ninguém pode estar acima da lei”.

