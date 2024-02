"Os crimes de Bolsonaro e sua quadrilha estão provados", diz Gleisi

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, repercutiu a investigação da Polícia Federal que desvendou a trama orquestrada por Jair Bolsonaro, militares e assessores para dar um golpe de Estado no Brasil antes das eleições de 2022. Gleisi reforçou que a sociedade brasileira não deve temer a prisão do ex-presidente, pois existe “materialidade dos crimes”.

“Juristas que leram a íntegra da decisão do STF e consultados pela mídia sobre a investigação da Polícia Federal contra Bolsonaro, militares e assessores que armavam o golpe de Estado, atestam a lisura da operação. Para eles, há indícios e materialidade dos crimes, assim como a decisão do ministro Moraes foi bem fundamentada”, iniciou a presidente nacional do PT.

continua após o anúncio

“E mais, está tudo público pra quem quiser ver, vídeo da reunião, áudios, mensagens, minuta do golpe, documentos de estado de sítio e intervenção armada. A deleção de Mauro Cid foi comprovada com todo esse farto material. É muita prova! Muito diferente do que foi feito com @LulaOficial pela finada Lava Jato de Moro e Dallagnol, que usaram de métodos sórdidos como à prisão preventiva sem limites, delações induzidas e sem comprovação e provas forjadas para incriminar Lula”, comparou Gleisi.

Ela ainda ressaltou que “Bolsonaristas não têm como reclamar, afinal produziram provas contra eles mesmos”. “Bolsonaro, chegou a hora de você e sua turma responderem pelo que fizeram contra o Brasil. Isso sim é uma verdadeira quadrilha. A Justiça e a verdade sempre vencem, foi assim com Lula e vai ser assim com os golpistas”, concluiu.

continua após o anúncio

Juristas que leram a íntegra da decisão do STF e consultados pela mídia sobre a investigação da Polícia Federal contra Bolsonaro, militares e assessores que armavam o golpe de Estado, atestam a lisura da operação. Para eles, há indícios e materialidade dos crimes, assim como a… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 10, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: