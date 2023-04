Pacheco lê requerimento e cria CPMI que irá investigar atentados terroristas de 8/1

Criação do colegiado será oficializada após publicação no Diário Oficial da União (DOU) edit

247 - O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG),leu nesta quarta-feira o requerimento que cria a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que irá investigar os atos terroristas do dia 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. A criação do colegiado será oficializada após publicação no Diário Oficial da União (DOU).

A CPMI deverá ser composta por 16 deputados e 16 senadores titulares e terá duração de 90 dias, podendo ser prorrogada por igual período. Os integrantes do colegiado serão indicados pelos líderes partidários.

A disputa entre governo e oposição, porém, está na escolha do presidente e do relator, que detém o controle das investigações e da narrativa sobre o atentatados contra as instituições e a democracia,

