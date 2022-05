Pacheco: "Manifestações ilegítimas e antidemocráticas são anomalias que não cabem em tempo algum"

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que as manifestações convocadas por bolsonaristas pretenderem ofuscar a essência do 1º de Maio edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), repudiou as manifestações antidemocráticas realizadas neste domingo (1º de Maio) convocadas por bolsonaristas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal e o golpe militar.

"Manifestações populares são expressão da vitalidade da Democracia. Um direito sagrado, que não pode ser frustrado, agrade ou não as instituições", enfatiza o senador, citando as manifesstações por ocasião do Dia do Trabalho.

"O 1º de maio sempre foi marcado por posições e reivindicações dos trabalhadores brasileiros. Mas manifestações ilegítimas e antidemocráticas, como as de intervenção militar e fechamento do STF, além de pretenderem ofuscar a essência da data, são anomalias graves que não cabem em tempo algum", frisou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso serve ao Congresso, para a sua melhor reflexão e tomada de decisões. Mas manifestações ilegítimas e antidemocráticas, como as de intervenção militar e fechamento do STF, além de pretenderem ofuscar a essência da data, são anomalias graves que não cabem em tempo algum.



(2/2) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Rodrigo Pacheco (@rpsenador) May 1, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE