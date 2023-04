Padilha diz que governo apoiará CPMI do 8 de janeiro: 'vazamento editado de imagens criou nova situação política'

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo apoiará a instalação da CPMI dos ataques de 8 de janeiro, caso haja a leitura da instalação na próxima sessão do Congresso.

Padilha orientou aos líderes do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do Senado, senador Jaques Wagner, e Congresso, senador Randolfe Rodrigues a seguirem com o apoio.

O ministro afirmou ainda que chamou os líderes para uma reunião após a divulgação das imagens internas do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.

Padilha afirmou ainda que orientou aos líderes a indicarem membros para a comissão caso haja a instalação.

“O vazamento editado dessas imagens cria uma nova situação política”, disse Padilha ao justificar o apoio.

Veja:

AGORA: Governo anuncia que vai apoiar CPMI para investigar 8 de Janeiro.



“Vazamento de imagens criou nova situação política”, afirmou Alexandre Padilha, Ministro de Relações Institucionais. pic.twitter.com/9pe2Pytlq2 — Metrópoles (@Metropoles) April 20, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.