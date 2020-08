Padre diz que criança de 10 anos 'compactuou com o estupro', exclui conta em rede social e depois pede desculpas

Depois da repercussão do comentário, o padre divulgou nesta quinta-feira (20), em seu perfil no Facebook, uma nota na qual escreveu: "Àqueles que se sentiram ofendidos, só resta meu pedido de perdão" edit

247 - Após disparar ofensas contra a criança estuprada pelo tio, dizendo que ela “compactuou com o estupro", o padre Ramiro José Perotto, de Carlinda, a 774 km de Cuiabá, divulgou nesta quinta-feira (20) em seu perfil no Facebook uma nota na qual escreveu: "Àqueles que se sentiram ofendidos, só resta meu pedido de perdão". Ele também excluiu a conta na rede social.

Segundo reportagem do portal G1, o padre havia compartilhado a mensagem do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Walmor Oliveira de Azevedo, que considerou um a interrupção da gravidez da menina um "crime hediondo".

