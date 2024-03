Para 47%, governo Lula é melhor que o de Bolsonaro, revela pesquisa Quaest

Apoie o 247

247 - Pesquisa conduzida pela Quaest e divulgada nesta quarta-feira (6) pelo g1 mostra que 51% dos entrevistados aprovam o trabalho do presidente Lula (PT). Por outro lado, 46% desaprovam sua gestão. O levantamento também revela a opinião pública em relação ao atual governo em comparação com o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Para 47% dos entrevistados, o governo Lula é melhor que o governo Bolsonaro. Esta percepção contrasta com os 38% que acreditam que a gestão atual está pior do que a anterior. Ainda, 11% dos entrevistados acreditam que os governos estão em pé de igualdade, enquanto 4% não souberam ou não responderam.

O levantamento entrevistou 2 mil pessoas entre os dias 25 e 27 de fevereiro, em 120 municípios, e foi encomendado pela Genial Investimentos. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

