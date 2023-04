Para além das joias sauditas, Piquet e Bolsonaro têm lista de favores trocados entre si

O ex-piloto doou, por exemplo, R$ 501 mil para a reeleição de Bolsonaro. Foi a maior contribuição recebida pelo então candidato, excluindo as doações do seu partido edit

Apoie o 247

ICL

247 - As 175 caixas com objetos recebidas por Jair Bolsonaro (PL) ao longo do seu mandato ocupam uma área de 195 metros cúbicos do galpão emprestado pelo ex-piloto bolsonarista de Fórmula 1 Nelson Piquet, informa a jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo.

No entanto, ambos têm uma lista mais extensa que isso de troca de favores entre si. As informações foram levantadas pelo Globo e mostram o grau de proximidade entre o ex-ocupante do Palácio do Planalto e o ex-esportista:

>>> Piquet esconde 175 caixas com propinas recebidas por Bolsonaro

Carro blindado: de acordo com o colunista Lauro Jardim, Jair Bolsonaro tem circulado por Brasília em um Porsche blindado recentemente emprestado por Nelson Piquet. Isso ocorreu após o governo Lula ter se recusado a fornecer um veículo de segurança reforçada a ele. O carro de luxo tem sido o meio de transporte utilizado por Bolsonaro desde que retornou dos Estados Unidos.

Chofer: foi Piquet quem conduziu Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro até a cerimônia de hasteamento da bandeira brasileira, no feriado da Independência de 2021, dirigindo um Rolls Royce.

Campanha: Nelson Piquet doou R$ 501 mil para a campanha de reeleição de Bolsonaro em 2022, representando a maior contribuição recebida pelo candidato, excluindo as doações do seu partido.

Férias em Angra: durante sua última semana de folga em Angra, Bolsonaro foi avistado junto a Nelson Piquet. Conforme relata o portal Metrópoles, o ex-mandatário utilizou o jato particular do amigo para se deslocar até o litoral. Até a metade da semana, Bolsonaro não havia retornado para trabalhar em seu gabinete próximo à sede do PL em Brasília.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.