Pará é o estado preferido para sediar COP em 2025 no Brasil

247 - Interlocutores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmam que o Pará desponta, no momento, como o palco preferencial da futura gestão para a COP em 2025.

Após a reunião com o consórcio de governadores da Amazônia, o petista mencionou que o evento poderia ocorrer no Pará ou no Amazonas, caso o pleito seja atendido pela ONU (Organização das Nações Unidas).

Helder se destaca entre os líderes do MDB no cenário nacional e desempenhou papel importante no debate sobre a Amazônia durante a COP27. Ele é o atual presidente do consórcio de governadores da Amazônia e foi quem primeiro convidou Lula para ir ao Egito.

Um integrante do grupo de trabalho do meio ambiente da transição de governo destaca também que o Pará é um excelente exemplo dos desafios que o mundo precisará enfrentar na pauta climática, informa a Folha de S.Paulo.



