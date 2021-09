Para líderes de partidos, rejeição recorde de Bolsonaro é sinal de que ele não será reeleito

Com rejeição recorde de 53%, segundo pesquisa Datafolha, e falta de perspectiva de resolução de problemas econômicos como a inflação e o desemprego, Bolsonaro está inviabilizado eleitoralmente, na opinião de lideranças partidárias edit

247 - Para presidentes de partidos, a rejeição recorde de 53% alcançada pelo governo Jair Bolsonaro em pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (16) aponta para a inviabilização da reeleição do mandatário em 2022.

Gilberto Kassab, do PSD, fala de um desembarque contínuo dos setores que um dia apoiaram em peso o presidente.

Para Baleia Rossi, do MDB, não há perspectiva de recuperação da economia a partir de qualquer planejamento apresentado pelo governo federal.

Carlos Lupi (PDT) diz que Bolsonaro está derretendo como um boneco de neve sob o sol.

Gleisi Hoffmann, do PT, diz que não há mágica que conserte a administração bolsonarista. As informações são do Painel da Folha de S.Paulo.

