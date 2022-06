Para ministros do Supremo, decisão de Nunes Marques aumenta seu isolamento na corte

Apoie o 247

ICL

247 - A decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender a cassação do deputado federal bolsonarista Fernando Francischini, pegou boa parte dos magistrados de surpresa, informa a jornalista Bela Megale.

"Para os ministros, a decisão aumenta o isolamento de Nunes Marques tanto no STF quanto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que decretou a cassação, já que ele integra as duas cortes".

"Dois magistrados relataram à coluna que veem a decisão do colega com potencial de aumentar a tensão entre os poderes e ser usada politicamente por Bolsonaro". O ocupante do Palácio do Planalto já citou o fato em sua live desta quinta-feira (2).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nunes Marques derrubou, sozinho, uma decisão do plenário do TSE. A condenação de Francischini era considerada um “exemplo” na corte eleitoral para parlamentares que difundem fake news, escreve a jornalista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE