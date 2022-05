Para reverter liderança de Lula e alta rejeição de Bolsonaro, governo usa verbas do orçamento secreto no Nordeste

Apoie o 247

247 - O Nordeste, região onde Jair Bolsonaro é rejeitado, recebeu R$ 7,7 bilhões, dos R$ 21,7 bilhões enviados pelos parlamentares a suas bases pelas emendas do orçamento secreto, desde 2020. Os dados foram compilados pelo cientista político Bruno Carazza e franqueados à equipe do blog da jornalista Malu Gaspar. No total, foram 6.922 pedidos de emendas atendidos, informa.

A distribuição dessas verbas do orçamento secreto é coordenada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PI). Ambos são parlamentares do PP e comandam o Centrão.

O levantamento de Carazza foi feito a partir da consulta de notas de empenho das verbas liberadas.

“A estratégia de Bolsonaro, que está na mão do Centrão neste ano, é resgatar o eleitor de 2018 que se desgarrou do presidente e minar as bases de Lula no Nordeste e também no Norte, estados onde o Centrão historicamente tem muita força”, diz Bruno Carazza.

O Nordeste concentra 40,2 milhões de eleitores aptos a votar, ou 26,8% do eleitorado brasileiro, segundo os dados mais atualizados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Fica atrás apenas do Sudeste, com 63,7 milhões.

Hoje Lula lidera as pesquisas de intenção de voto com folga no Nordeste - 43% contra 26% de Jair Bolsonaro, segundo projeção do Datafolha divulgada no fim de março.

