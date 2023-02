"Pastor" bolsonarista André Valadão diz que afogaria Lula por 30 segundos

Empresário da fé falou abertamente a seus 5 milhões e meio de seguidores no Instagram edit

247 - O empresário da fé André Valadão, que é bolsonarista, foi questionado nas redes sociais se batizaria o presidente Lula e respondeu dizendo que afogaria o mandatário petista por 30 segundos "para dar uma limpada".

"Batizaria, mas deixava uns 30 segundos debaixo d´água para dar uma limpada", disse ele em publicação no Instagram, onde acumula 5 milhões e meio de seguidores.

Valadão é também espalhador de fake news. Em outubro, o "pastor" disse ter sido intimado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, a negar que Lula seja a favor do aborto e da descriminalização das drogas. O TSE, no entanto, negou a existência da decisão.

