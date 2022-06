Pastor denuncia fake news de bolsonaristas nas igrejas como "coisa do diabo"

Apoie o 247

247 - O pastor Ariovaldo Ramos alertou para as fake news difundidas por bolsonaristas nas igrejas.

Ele diz que tem muito líder evangélico sério cooptado pela rede de fake news que ajudou a emplacar Jair Bolsonaro (PL) em 2018 e que fará de tudo para reelegê-lo em 2022.Para ele essas fake news dos bolsonaristas são "coisa do diabo", "igual ao nazismo na Alemanha".

A afirmação foi feita durante debate sobre o combate a notícias falsas no meio evangélico, realizado na noite de segunda-feira (30), no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, em parceria com o Instituto Lula, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

O pastor afirma que existe uma "bolha de produção de mentiras que está pegando grandes líderes", continuou o pastor da Comunidade Cristã Reformada, que coordena ainda a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito.

Segundo as pesquisas eleitorais, Bolsonaro ainda lidera entre os evangélicos, mas sua vantagem para o ex-presidente diminui.

